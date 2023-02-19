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Malatya'da korkutan deprem! Bina öne yattı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bir bina öne doğru yattı, önlem için yol kapatıldı.

Malatya'da korkutan deprem! Bina öne yattı - Resim: 1

AFAD, saat 15.04’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.

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Malatya'da korkutan deprem! Bina öne yattı - Resim: 2

Fuzuli Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.

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Malatya'da korkutan deprem! Bina öne yattı - Resim: 3

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Malatya'da korkutan deprem! Bina öne yattı - Resim: 4
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