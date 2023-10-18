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Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke

İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik kanlı saldırısı bardağı taşıran son damla oldu. Malatya'da kalabalık bir grup araçlarıyla konvoy oluşturup Kürecik Radar Üssü'ne girmek istedi.

Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke - Resim: 1

Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi. 

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Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke - Resim: 2

Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

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Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke - Resim: 3

Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.

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Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke - Resim: 4

Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

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