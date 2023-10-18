Malatya'da Kürecik Radar Üssü önünde büyük öfke
İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik kanlı saldırısı bardağı taşıran son damla oldu. Malatya'da kalabalık bir grup araçlarıyla konvoy oluşturup Kürecik Radar Üssü'ne girmek istedi.
Malatya'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Büyükşehir Belediyesi yanında toplanan bir grup, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösterdi.
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Türk ve Filistin bayrakları sallayan grup, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.
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Grup daha sonra araçlarıyla konvoy yaparak Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.
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Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.
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