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  4. Marmaris'i sağanak vurdu: Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı

Marmaris'i sağanak vurdu: Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle yollar kapandı, ev ve iş yerleri su bastı.

Marmaris'i sağanak vurdu: Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı - Resim: 1

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve ara ara hızını arttıran sağanak yağışlar, toprak kaymalarına sebep olarak kırsal mahalle yollarında kapanmalara neden oldu. 

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Marmaris'i sağanak vurdu: Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı - Resim: 2

İçmeler Mahallesinde iki ev, Bozburun Mahallesinde bir market ve marangoz atölyesi, Hisarönü Mahallesinde 2 evi ve bazı vatandaşların arabalarını su bastığı öğrenildi. Selden zarar görüp kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor. 

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Marmaris'i sağanak vurdu: Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı - Resim: 3

Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara muhtarlıklar, belediye ve kaymakamlık gereken yardımları ulaştırmak için seferber oldu. 

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Marmaris'i sağanak vurdu: Yollar kapandı, iş yerlerini su bastı - Resim: 4

Kırsal mahallelerde jandarma ekipleri, mağdur vatandaşlar için 24 saattir yardım için çalışmalarına devam edilirken, öte yandan, kapanan yolların açılma çalışmaları ise belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor. 

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