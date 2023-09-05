Meteoroloji uyarmıştı; 2 ilde sokaklar göle döndü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Aydın ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
Aydın'ın Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar, göle döndü.
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Sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu
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. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Belediye ekipleri, bölgede su tahliye çalışması başlattı.
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