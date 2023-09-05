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Meteoroloji uyarmıştı; 2 ilde sokaklar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Aydın ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji uyarmıştı; 2 ilde sokaklar göle döndü - Resim: 1

Aydın'ın Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar, göle döndü. 

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Meteoroloji uyarmıştı; 2 ilde sokaklar göle döndü - Resim: 2

Sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu

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Meteoroloji uyarmıştı; 2 ilde sokaklar göle döndü - Resim: 3

. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Meteoroloji uyarmıştı; 2 ilde sokaklar göle döndü - Resim: 4

Belediye ekipleri, bölgede su tahliye çalışması başlattı. 

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