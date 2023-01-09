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Metroyu çıplaklar bastı! Pantolonsuz Metro Günü'nden ilginç kareler

2002'de New York'ta başlayan ve gelenek haline gelen ''Pantolonsuz Metro Günü'', dün İngiltere'nin başkenti Londra'da kutlandı. Yüzlerce insan iç çamaşırıyla metroda yolculuk etti.

Metroyu çıplaklar bastı! Pantolonsuz Metro Günü'nden ilginç kareler - Resim: 1

Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Dün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.

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Metroyu çıplaklar bastı! Pantolonsuz Metro Günü'nden ilginç kareler - Resim: 2

Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, pandemiden sonra ilk kez yapıldı.

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Metroyu çıplaklar bastı! Pantolonsuz Metro Günü'nden ilginç kareler - Resim: 3

Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.

Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.

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Metroyu çıplaklar bastı! Pantolonsuz Metro Günü'nden ilginç kareler - Resim: 4

Etkinlikte, pantolonlarını çıkaran ve sadece iç çamaşırlarıyla kalan insanlar, birbirlerine bakmadan normal bir şekilde yolculuklarını sürdürüyor.

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