Metroyu çıplaklar bastı! Pantolonsuz Metro Günü'nden ilginç kareler
2002'de New York'ta başlayan ve gelenek haline gelen ''Pantolonsuz Metro Günü'', dün İngiltere'nin başkenti Londra'da kutlandı. Yüzlerce insan iç çamaşırıyla metroda yolculuk etti.
Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemi arasından sonra yeniden kutlandı. Dün Londra metrosunda pek çok kişi, üstlerinde giysileri ve montları, altlarında ise sadece külotlarıyla metro yolculuğu yaptı.
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Uluslararası bir eğlence etkinliği olan Pantolonsuz Günü, pandemiden sonra ilk kez yapıldı.
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Bu ilginç ‘meydan okuma’ etkinliği ilk kez 2002’de New York’ta başladı ve uluslararası bir fenomene dönüştü.
Improv Comedy isimli grup tarafından başlatılan ve “ahmaklığı kutlamayı” amaçlayan Pantolonsuz Metroya Binme Günü dünyaya yayıldı.
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Etkinlikte, pantolonlarını çıkaran ve sadece iç çamaşırlarıyla kalan insanlar, birbirlerine bakmadan normal bir şekilde yolculuklarını sürdürüyor.
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