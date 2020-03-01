Ölümcül virüs durdurulamıyor ! Maske de yeterli değil
2 bin 872'nin öldüğü koronavirüsün yapılan bir araştırmada, SARS'tan bin kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar katil virüsün gözlerden bile vücuda girdiğini ve AIDS'e neden olan HIV ve Ebola gibi çok saldırgan hareket ettiğini açıkladı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 872'ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824'e ulaştı.
Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851'e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856'ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625'e yükseldi.
Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34'ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.