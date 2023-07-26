Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp

İbrahim A.'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.