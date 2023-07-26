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Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtuldu, 1 kişi ise kayboldu.

Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Köse Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp - Resim: 2

İbrahim A.'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. 

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Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ile dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

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Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp - Resim: 4

Araçtan çıkarılan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

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