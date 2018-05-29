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  3. 29 Mayıs 2018 12:14

Paris'te düğün, Kato Dağı'nda balayı

Fransa'da yaşayan George Yaramış ile Maria Yaramış çifti, balayı için Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi.

Paris'te düğün, Kato Dağı'nda balayı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan George Yaramış (30), dünya evine girdiği Maria Yaramış (24) ile birlikte balayı için, ailesinin 30 yıl önce göç ettiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi. Yaramış çifti, bir zaman terör olaylarıyla anılan Kato Değı eteklerindeki Cevizağaç köyünde, yöresel giysiler ve zılgıtlar eşliğinde halaylarla karşılandı. Kendileri için ikinci bir düğün yapılan George ve Maria Yaramış çifti, atalarının topraklarına geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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Paris'te düğün, Kato Dağı'nda balayı

Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bir zamanlar çatışmaların yaşandığı Kato Dağı eteklerindeki Cevizağaç köyünden, 30 yıl önce Fransa'ya göç eden Hristiyan dinine mensup Asuriler'den Yelda ve Martha Yaramış çiftinin oğlu George Yaramış, bir hafta önce akrabası Maria Yaramış ile Paris'te evlendi. Yaramış çifti, balayını atalarının topraklarında yapmaya karar verdi.

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Paris'te düğün, Kato Dağı'nda balayı

Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hakim olduğu Cevizağaç köyüne gelen Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 'Küçük Paris' olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı.

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Paris'te düğün, Kato Dağı'nda balayı

Damadın annesi Martha Yaramış, "Oğlum Paris'te evlendi. Oğlum, babası ve dedelerinin doğduğu topraklara gelmek istiyordu. Buraları hiç görmedi, bu nedenle oğlum George, köyde bizim küçük Parisimiz'de balayını yapmak istedi ve bizi çok gururlandırdı" dedi.

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