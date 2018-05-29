Paris'te düğün, Kato Dağı'nda balayı
Fransa'da yaşayan George Yaramış ile Maria Yaramış çifti, balayı için Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan George Yaramış (30), dünya evine girdiği Maria Yaramış (24) ile birlikte balayı için, ailesinin 30 yıl önce göç ettiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi. Yaramış çifti, bir zaman terör olaylarıyla anılan Kato Değı eteklerindeki Cevizağaç köyünde, yöresel giysiler ve zılgıtlar eşliğinde halaylarla karşılandı. Kendileri için ikinci bir düğün yapılan George ve Maria Yaramış çifti, atalarının topraklarına geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bir zamanlar çatışmaların yaşandığı Kato Dağı eteklerindeki Cevizağaç köyünden, 30 yıl önce Fransa'ya göç eden Hristiyan dinine mensup Asuriler'den Yelda ve Martha Yaramış çiftinin oğlu George Yaramış, bir hafta önce akrabası Maria Yaramış ile Paris'te evlendi. Yaramış çifti, balayını atalarının topraklarında yapmaya karar verdi.
Güvenlik güçlerinin son dönemlerdeki operasyonuyla teröristlerden temizlenmesiyle huzurun hakim olduğu Cevizağaç köyüne gelen Yaramış çiftini, akrabaları yöresel giysiler ve zılgıtlarla karşıladı. Köy meydanında yöreye özgü müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 'Küçük Paris' olarak anılan Cevizağaç köyü, süslenerek Maria ve George için ikinci bir düğün yapıldı.