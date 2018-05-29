Paris'te düğün, Kato Dağı'nda balayı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan George Yaramış (30), dünya evine girdiği Maria Yaramış (24) ile birlikte balayı için, ailesinin 30 yıl önce göç ettiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi. Yaramış çifti, bir zaman terör olaylarıyla anılan Kato Değı eteklerindeki Cevizağaç köyünde, yöresel giysiler ve zılgıtlar eşliğinde halaylarla karşılandı. Kendileri için ikinci bir düğün yapılan George ve Maria Yaramış çifti, atalarının topraklarına geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.