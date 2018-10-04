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  3. 04 Ekim 2018 14:20

Polis denize atlayıp etkisiz hale getirdi

Kuşadası'nda sahildeki kayalıklarda elindeki cam şişe parçasıyla kendisine zarar veren genç, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Polis denize atlayıp etkisiz hale getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sahildeki kayalıklarda, elindeki kırık cam şişe parçası ile boynuna kesikler atarak kendisine zarar veren ve vazgeçirmeye çalışanlara direnip, denize giren Adem D. (23), üniformaları ile suya atlayan iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi. Elindeki cam parçası alınarak sudan çıkartılan Adem D., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Polis denize atlayıp etkisiz hale getirdi

Dün öğlen saatlerinde 155 Polis İmdat ihbar hattına İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir kişinin elindeki kırık cam şişe parçası ile kendisine zarar verdiği ihbarı yapıldı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, sahildeki meydanın kenarında bulunan kayalıklarda, elindeki cam şişe parçası ile boynuna kesikler atan Adem D.'yi çevredeki bazı vatandaşlarla birlikte ikna etmeye çalıştı.

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Polis denize atlayıp etkisiz hale getirdi

Ancak Adem D., iki yıllık eşinin bir süre önce, işsiz olduğu için kendisinden boşandığını, bu nedenle bunalımda olduğunu belirtip, polislere direndi, elindeki cam parçasını bırakmadı. Bu sırada, biri trafik ekiplerinde görevli iki polis memuru, Adem D.'nin kendisine daha fazla zarar vermesine engel olmak için, tabanca ve cep telefonlarını ekip arkadaşına verip müdahalede bulunmak istedi.

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Polis denize atlayıp etkisiz hale getirdi

Ancak bu sırada Adem D., polislerin kendisine yaklaşmasına izin vermemek için kayalıklardan denize indi. Ardından iki polis memuru da üniformaları ile denize atlayıp, arkasından yaklaştıkları Adem D.'yi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

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