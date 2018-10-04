Polis denize atlayıp etkisiz hale getirdi

Ancak Adem D., iki yıllık eşinin bir süre önce, işsiz olduğu için kendisinden boşandığını, bu nedenle bunalımda olduğunu belirtip, polislere direndi, elindeki cam parçasını bırakmadı. Bu sırada, biri trafik ekiplerinde görevli iki polis memuru, Adem D.'nin kendisine daha fazla zarar vermesine engel olmak için, tabanca ve cep telefonlarını ekip arkadaşına verip müdahalede bulunmak istedi.