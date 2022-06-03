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Rize'nin tarihi kemer köprüleri artık turizme hizmet ediyor

Rize'nin zorlu coğrafyasında yaya geçişlerinin vazgeçilmezi olan tescilli 104 kemer köprü, bugün turistlerin en uğrak noktaları arasında yerini aldı

Rize'nin tarihi kemer köprüleri artık turizme hizmet ediyor - Resim: 1

Tarihi İpek Yolu`nun önemli uğrak noktalarından olan Kız Kalesi, Ciha Kalesi, Zil Kale ve Kale-i Bala gibi ulaşım güzergahındaki vadilerde çok sayıda kemer köprü bulunuyor. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından köprülerin 104`ü tescil edildi.

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Rize'nin tarihi kemer köprüleri artık turizme hizmet ediyor - Resim: 2

Kemer köprülerin ilk kimler tarafından inşa edildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte eski çağlardan itibaren farklı toplumlarca yapıldığına dair bulgulara rastlanıyor.

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Rize'nin tarihi kemer köprüleri artık turizme hizmet ediyor - Resim: 3

Yuvarlak ve kemerli yay görünümündeki köprüler, aşırı yağışlarda meydana gelen su taşkınlarına rağmen ayakta kalmaları ile dikkati çekiyor.

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Rize'nin tarihi kemer köprüleri artık turizme hizmet ediyor - Resim: 4

Yaya ulaşımının sağlandığı köprülerin yükseklikleri, kuruldukları vadinin derinliğine göre 2 ila 20 metre, uzunlukları ise 20 ila 45 metre arasında değişiyor.

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