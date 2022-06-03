Rize'nin tarihi kemer köprüleri artık turizme hizmet ediyor

Tarihi İpek Yolu`nun önemli uğrak noktalarından olan Kız Kalesi, Ciha Kalesi, Zil Kale ve Kale-i Bala gibi ulaşım güzergahındaki vadilerde çok sayıda kemer köprü bulunuyor. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından köprülerin 104`ü tescil edildi.