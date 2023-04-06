Rusya'dan kaçan yakın koruma, Putin'in sırlarını ifşa etti
Geçen yıl Rusya'dan firar eden en yüksek rütbeli istihbarat yetkilisi Gleb Karakulov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bilinmeyenleri anlattı. Karakulov, Putin'in suikaste uğrama endişesi nedeniyle paranoyakça hareket ettiğini ve bu nedenle kendine özel bir demir yolu ağı ile çeşitli kentlerde evler inşa ettirdiğini söyledi.
Federal Koruma Servisi'nde (FSO) yüzbaşı olan geçen yıl Rusya'dan firar eden Gleb Krakulov, Putin’in hayatı hakkında patolojik derecede endişeli olduğunu ifade ederek, alınan tüm önlemlerin Rusya Devlet Başkanı'nın yerini gizlemek için tasarlandığını belirtti.
36 yaşındaki Karakulov, “Putin’e özel tren ve demiryolu ağı onun takip edilmesini ve gizlenmesini sağlamak için inşa edildi.” dedi.
Rus araştırma kuruluşu Proekt daha önce trenin ve Putin'in Moskova bölgesindeki Novo-Ogaryovo'da ve Karadeniz kıyısındaki Soçi'de bulunan Bocharov Ruchei konutu yakınlarında paralel hatlar ve istasyonlar içeren gizli bir demiryolu ağının varlığını haberleştirmişti.
İngiliz The Guardian gazetesi, sürgündeki Rus milyarder Mikhail Khodorkovsky tarafından kurulan haber kuruluşu Dossier Centre'ın Karakulov'la yaptığı röportajı inceledi ve Putin ile yoğun bir şekilde seyahat eden ve onun en gizli mesajlarından bazılarının iletilmesine yardımcı olan kıdemli Rus iletişim mühendisinin kimlik bilgilerini doğruladı.