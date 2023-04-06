Rusya'dan kaçan yakın koruma, Putin'in sırlarını ifşa etti

İngiliz The Guardian gazetesi, sürgündeki Rus milyarder Mikhail Khodorkovsky tarafından kurulan haber kuruluşu Dossier Centre'ın Karakulov'la yaptığı röportajı inceledi ve Putin ile yoğun bir şekilde seyahat eden ve onun en gizli mesajlarından bazılarının iletilmesine yardımcı olan kıdemli Rus iletişim mühendisinin kimlik bilgilerini doğruladı.