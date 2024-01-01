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Sakarya'da orman yangını

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Kaynak: DHA
Sakarya'da orman yangını - Resim: 1

Yangın, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisindeki ormanda çıktı. 

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Sakarya'da orman yangını - Resim: 2

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye, Karasu Orman İşletme Şefliği’ne ait arazözler sevk edildi. 

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Sakarya'da orman yangını - Resim: 3

Ekipler, örtü yangınına müdahaleye başladı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. 

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Sakarya'da orman yangını - Resim: 4

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

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