Sakarya'da orman yangını
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisindeki ormanda çıktı.
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Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, ihbarda bulundu. Bölgeye, Karasu Orman İşletme Şefliği’ne ait arazözler sevk edildi.
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Ekipler, örtü yangınına müdahaleye başladı. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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Yangın söndürme çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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