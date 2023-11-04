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Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağmasıyla sürücüler zincir takarak yoluna devam etti.

Kaynak: İHA
Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı - Resim: 1

Van’da sabah saatlerinde belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 

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Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı - Resim: 2

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı - Resim: 3

Bazı sürücüler yolda kalırken, bazıları ise zincir takarak yoluna devam etti. Karın yağmasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaptı.

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Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı - Resim: 4
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