Sibirya değil Türkiye: Kar birden bastırdı, yollar kapandı
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağmasıyla sürücüler zincir takarak yoluna devam etti.
Kaynak: İHA
Van’da sabah saatlerinde belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
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Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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Bazı sürücüler yolda kalırken, bazıları ise zincir takarak yoluna devam etti. Karın yağmasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaptı.
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