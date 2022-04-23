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Statta yangın alarmı! Seyirci maçı bırakıp yangını izledi

İstanbul'da Üsküdar Selimiye Stadı'nın deposunda çıkan yangın bitişiğindeki baz istasyonuna sıçradı. Bu sırada seyirciler amatör futbol maçını bırakıp itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi.

Statta yangın alarmı! Seyirci maçı bırakıp yangını izledi - Resim: 1

Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Selimiye Stadı yanında bulunan depoda saat15.15 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Statta yangın alarmı! Seyirci maçı bırakıp yangını izledi - Resim: 2

Ekipler alev alev yanan depoya su ve köpük ile müdahale etti. Yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucu depo tamamen yanarken alevlerin sıçradığı baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. Kısa bir ara verilen maç söndürme çalışmaları sırasında devam etti.

 

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Statta yangın alarmı! Seyirci maçı bırakıp yangını izledi - Resim: 3

Stada gelen seyirciler maçı bırakıp itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Amatör futbol maçını izleme için stada gelen Sergen Sağlam, "Maç oynanıyordu, ufak bir yangın çıktı baz istasyonuna sıçradı" diye konuştu.

 

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Statta yangın alarmı! Seyirci maçı bırakıp yangını izledi - Resim: 4

Maçı izlemek için geldiğini söyleyen bir kişi ise, "Maçla ilgilenen yok. Kimse izlemiyor maçı "diye konuştu.

 

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