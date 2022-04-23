Statta yangın alarmı! Seyirci maçı bırakıp yangını izledi

Ekipler alev alev yanan depoya su ve köpük ile müdahale etti. Yarım saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonucu depo tamamen yanarken alevlerin sıçradığı baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. Kısa bir ara verilen maç söndürme çalışmaları sırasında devam etti.