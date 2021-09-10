Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi ölümden döndü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet K., itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen Ahmet K. ve Süleyman T., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.