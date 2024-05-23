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EKPSS sonuçları açıklandı

EKPSS sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) sonuçlarını erişime açtı.

2024 EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM EKPSS sonuç duyurusunu resmi internet adresi ve sosyal medya hesaplarından paylaştı.

2024 EKPSS SONUÇLARI

Yapılan duyuruda; "2024-EKPSS Sonuçları Açıklandı

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alıyor.

EKPSS KURA BAŞVURULARI TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından yapılan EKPSS kura başvuru duyurusu şu şekildeydi;

“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaktır."

Kuraya katılmak için başvuru yapan adaylar başvuru işlemlerini, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı.

Etiketler ekpss ekpss sonuçları ösym
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