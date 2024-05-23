YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM Başkanlığı, 2024 YKS sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM, 2024 YKS sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden YKS sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/VCeW2XTx4G pic.twitter.com/OykZfSTyCo — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) May 23, 2024

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.