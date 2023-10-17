Tarım Kredi marketinde indirim hüsranı
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 50 indirim kampanyası başladı. Vatandaşlar ''Yüzde 50 indirim böyle mi olur?'' diyerek fiyatları uygun bulmadığını dile getirdi.
Kaynak: İHA
Türkiye genelinde 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başladı.
1 / 5
İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi temizlik ürünlerini kapsadı.
2 / 5
Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına gelen vatandaşlar fiyatları yine uygun bulmadı. Bugün başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
3 / 5
4 / 5