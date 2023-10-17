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Tarım Kredi marketinde indirim hüsranı

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 50 indirim kampanyası başladı. Vatandaşlar ''Yüzde 50 indirim böyle mi olur?'' diyerek fiyatları uygun bulmadığını dile getirdi.

Kaynak: İHA
Tarım Kredi marketinde indirim hüsranı - Resim: 1

Türkiye genelinde 81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başladı.

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Tarım Kredi marketinde indirim hüsranı - Resim: 2

İndirimler ise nohut, mercimek, salça, çay, un, üt, peynir, pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerini ve kağıt peçete, kağıt havlu deterjan, sabun gibi temizlik ürünlerini kapsadı.

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Tarım Kredi marketinde indirim hüsranı - Resim: 3

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarına gelen vatandaşlar fiyatları yine uygun bulmadı. Bugün başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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Tarım Kredi marketinde indirim hüsranı - Resim: 4
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