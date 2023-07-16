Tatildeyken evinizi güvenli tutmanın 5 yolu

Komşularınızla iyi ilişkiler kurun

Komşularınızla iyi ilişkiler kurmak, ev güvenliğini sağlamada en eski ve etkili yöntemlerden biridir. Tatildeyken, komşularınızdan evinizi düzenli olarak kontrol etmelerini ve evinizin etrafında şüpheli bir aktivite olup olmadığını gözlemlemelerini isteyebilirsiniz. Güvenli bir komşuluk ilişkisi, evinizi koruma konusunda önemli bir katkı sağlayacaktır ve size tatil sürecinde rahatlığı sunacaktır. Ayrıca komşularınızın yangın, su baskını, hırsızlık gibi birçok istenmeyen olaya karşı hızlı bir şekilde önlem alabileceğini de unutmamalısınız.