TIR'cıların kuyruk çilesi! ''Canımızı mı malımızı mı koruyalım'' diyerek isyan ettiler

“TIRA BİNMEK İSTEYEN MÜLTECİLER ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS EDİYOR”

Tır şoförü Sadık Yağmurlu da en büyük sorunun mülteciler olduğunu belirterek, “Mülteci sorunu başlı başına dert. Kendimizi mi koruyalım arabayı mı koruyalım? Arabadan insek mülteciler bize bıçakla saldırıyor. Öldürmeye teşebbüs ediyor. Güvenlik sıkıntısı yaşıyoruz” açıklamasında bulundu. Bir başka tır şoförü Tekin Kaya da, “Burada en büyük problem mülteci. Gece gözümüzü kırpmadan sabahın olmasını bekliyoruz. Ben uyuduğumda mülteci gelip çadırı kesip tıra biner diye korkuyorum. Arabama girdiği zaman Avrupa ülkesinde yakalanırsa cezası çok büyük” diye konuştu.