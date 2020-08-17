  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 17 Ağustos 2020 00:50

Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Akdeniz'de hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. 'Oruç Reis Gemisi'nin yapacağı sismik araştırmalar için NAVTEX ilan edilmesinin ardından Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında 10 Ağustos'tan bu yana Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait römorkör sabit olarak beklerken, 2 fırkateyn de dönüşümlü olarak bölgede seyre çıkıyordu.

Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Geceleri 3 gemi de Demre'nin Çayağzı Limanı'nda demir atıyordu. Bugün öğle saatlerine doğru fırkateynler, arka arkaya yola çıktı ardından da römorkör, Çayağzı Limanı'ndan ayrıldı.

1/ 5
Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Fırkateynlerden biri ile römorkörün, denize açılarak, Antalya yönüne doğru yol aldığı görüldü. Diğer fırkateynin de Kaş yönüne doğru giderek, Kaş önlerinde dolaşmaya başladığı öğrenildi.

2/ 5
Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Öte yandan dün Meis Adası önünden ayrılan Yunan fırkateyninin gece geri döndüğü görüldü.

3/ 5
Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM