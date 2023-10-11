Türk Seddi'nin son hali böyle görüntülendi

Çalışmalarda, şu ana kadar güzergahtaki birçok mayın tarlası da temizlendi.

Öte yandan yıl sonuna kadar duvar uzunluğunun 180 kilometreye çıkarılacağı, geri kalan 115 kilometrelik bölümün ise gelecek yıl tamamlanacağı belirtiliyor.