Türk Seddi'nin son hali böyle görüntülendi
Van'ın İran sınırında yasa dışı geçişleri önlemek için yapılan beton duvarın, 145 kilometrelik kısmı tamamlandı. Türk Seddi olarak da anılan beton duvarın üzerine 3 metrelik jiletli teller yerleştirilirken, bir taraftan da hendekler kazılıyor.
Van’ın Çaldıran ilçesinde başlatılıp, Ağrı’nın Doğubayazıt ile Hakkari’nin Yüksekova ilçeleri hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ile akıllı kule çalışmaları sürüyor.
Kaçak geçişlerin engellenmesi için 2021’de, Van-İran sınır hattındaki 295 kilometrelik bölümdeki çalışmalarda Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinin sınır hattında yapılması planlanan 180 kilometrelik beton duvarın 145 kilometrelik kısmı tamamlandı.
Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına yerleştiriliyor.
Çalışmalarda, şu ana kadar güzergahtaki birçok mayın tarlası da temizlendi.
Öte yandan yıl sonuna kadar duvar uzunluğunun 180 kilometreye çıkarılacağı, geri kalan 115 kilometrelik bölümün ise gelecek yıl tamamlanacağı belirtiliyor.