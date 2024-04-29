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Getir, Avrupa ve ABD'den resmen çekildi

Getir, Avrupa ve ABD'den resmen çekildi
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Getir, Türkiye'ye odaklanmak için Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada şirketin İngiltere, Avrupa ve ABD pazarından çıkma kararı aldığı duyuruldu. Şirket, ABD iştiraki FreshDirect'in ise operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkacağı pazarlardan elde ettiğini açıklayan şirket, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacağını bildirdi.

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladı. Şirket, bu finansmanı Türkiye'deki işlerinde rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacağını aktardı.

Şirket, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için de teşekkür etti.

Etiketler Getir Avrupa abd Amerika Yatırım
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