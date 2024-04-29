THY'den 20 milyar Dolarlık dev anlaşma

Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz yıl aralık ayında verdiği toplam 20 milyar dolarlık 150 adet A321neo ve 80 adet A350 kesin uçak siparişinin imzaları Airbus ve Rolls-Royce yetkililerinin de katıldığı toplantıyla atıldı.

THY'nin İstanbul'daki genel müdürlük binasında düzenlenen imza törenine, Airbus ve Rolls-Royce üst yönetiminin yanı sıra T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı ve önde gelen Türk havacılık ve uzay şirketlerinin temsilcileri ile İngiltere Başkonsolosu, Fransa ve İspanya'nın da müsteşarları katıldı.

Etkinlikte Airbus, Türk Hava Yolları ve Türkiye'deki havacılık şirketleri tarafından önümüzdeki 15 yıl içinde ekonomik değer yaratacak, Türk havacılık ve uzay endüstrisini Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli stratejik büyüme planı doğrultusunda daha da geliştirecek Stratejik Türkiye İlerleme Programı’nın (Strategic Türkiye Enhanced Programme - STEP) lansmanı da yapıldı.

Yapılan ortaklık doğrultusunda Rolls-Royce, potansiyel bir Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) operasyonunun kurulması ve daha fazla tedarik zinciri çözümleri dahil olmak üzere, Türkiye'de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanması konularında araştırmalara başlayacak.

"Rolls-Royce ile de iş birliğimizi kuvvetlendirmenin sevincini yaşıyoruz"

STEP ve Rolls-Royce iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “Uçak üreticisi Airbus ile derinleşen iş birliğimizin bir göstergesi olan Stratejik Türkiye İlerleme Programı'nı (STEP) hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Airbus'ın stratejik hedefleri ve yeni belirlenen iş alanlarıyla uyumlu olarak Türk havacılık şirketlerinin potansiyel tedarikçi olma yolunda geliştirilmesi ve hazır hale getirilmesi için bugünden hazırlıklara başlıyoruz.

Rolls-Royce ile de iş birliğimizi kuvvetlendirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu girişimler, hem Türk Hava Yolları’nın büyüme hedefleri doğrultusunda attığı adımlara hem de ülkemizin havacılık ve uzay endüstrisindeki kabiliyetlerini daha da geliştirmesine bir kanıt niteliğindedir. Üç büyük şirket arasındaki bu önemli iş birliğiyle Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılık sahnesindeki öncü rolümüzü pekiştirirken; operasyonel verimliliğimizi artırmak ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunmak için ileri teknolojilerden ve iş birliği stratejilerinden yararlanmaya devam edeceğiz.” dedi.

"STEP programı aracılığıyla Türkiye ile ortaklığımızı bir üst seviyeye taşımaktan onur duyuyoruz"

Airbus CEO'su Guillaume Faury; "Türk Hava Yolları'na bize duydukları güvenden dolayı teşekkür ediyor ve hem dünyanın seçkin hava yollarından biri olarak büyümelerini desteklemekten hem de bugün açıkladığımız yeni STEP programı aracılığıyla Türkiye ile ortaklığımızı bir üst seviyeye taşımaktan onur duyuyoruz. Program, Airbus'ın Türkiye ile iş birliğini daha da genişletmesine ve özellikle tedarik zinciri gelişimi, beceriler ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak Türk Hava Yolları'nın büyüme hedeflerini desteklemesine yönelik bir çerçeve oluşturacak."dedi.

Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç ise, "Türkiye, Rolls-Royce'un faaliyet alanları içerisinde stratejik açıdan önemli bir pazar. Türk Hava Yolları’nın Trent XWB motorlarımıza duyduğu güvenden memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları ve ortaklarımızla birlikte çalışarak Türk ekonomisine fayda sağlamak, ülkenin bu alanda kabiliyetlerini artırmak ve enerji geçişindeki rolünü genişletmek için sabırsızlanıyoruz. Şirketimiz adına, kıymetli Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin güçlenmesinden büyük bir heyecan duyuyorum.” dedi.

Toplam yatırım tutarının 4 milyar doları aştı

Türkiye, 20 yılı aşkın süredir Airbus tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası ve bugün A220'den A350'ye kadar her Airbus ticari uçağında Türkiye'den tedarik edilen parçalar bulunuyor. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3.500 Türk havacılığına ait işin, Airbus tarafından desteklendiği belirtilirken, Airbus'ın 2023 yılı sonunda Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım tutarının 4 milyar doları aştığı bildirildi.