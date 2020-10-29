Türkiye'nin ilk Atatürk hologramıyla İstanbul'da 29 Ekim coşkusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına video mesajı ile katıldı. Sözlerine, “1920’li yılların başında, yokluklar, zorluklar içinde, geleceği belirsiz bir ülkeydik. Geleceğe umutla yürüyebilmek için, her şeyden önce, yönümüzü doğru belirlemek ve çıktığımız yolda sebat etmek zorundaydık. Cumhuriyet işte bizi bunu sağladı. Cumhuriyet bizim pusulamız oldu. Ve Cumhuriyet’le birlikte, kendi seçtiğimiz yolda yürüme özgüvenini kazandık.” diye başlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin bize demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini ve milli iradenin gücünü, sosyal devletin değerini öğrettiğini belirtti.



