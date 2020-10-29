Türkiye'nin ilk Atatürk hologramıyla İstanbul'da 29 Ekim coşkusu
İBB, 4 gün sürecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 19.23’te İstiklal Marşı ile başladı. İBB birimleri de İstiklal marşı ardından siren çalarak, selam durarak, bulundukları yerde İstiklal Marşı söyleyerek kutlamalara katıldılar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi koşullarına rağmen, çevrimiçi olarak çok özel bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirdi. İstanbul’un 5 ayrı yerinde düzenlenen kutlamalar, saat tam 19.23’te İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Marşın okunmasının ardından İstanbul denizlerinde seferde olan vapurlar ve İBB İtfaiyesi sirenlerini çalarak kutlamalara katıldı. Yine İstanbul’un değişik yerlerinde mesaide olan tüm İBB birimleri de, halkla birlikte, Cumhuriyet coşkusuna eşlik etti.
Programda Haliç Su Perdesi “Cumhuriyet Cesarettir”, İBB Saraçhane Binası “Cumhuriyet Mücadeledir”, Bozdoğan Kemeri “Cumhuriyet Özgürlüktür” ve Kız Kulesi “Cumhuriyet Gelecektir” temalarında gerçekleştirilen mapping gösterimlerine ve ışık şovlara ev sahipliği yaptı. Yetkin Dikiciler’in sesiyle eşlik ettiği bu gösterilerin ardından Haliç Kongre Merkezi’nde, “Cumhuriyet Atatürk’tür” teması düzenlenen programa geçildi. Burada Atatürk hologramı, büyük önderin kendi sesinden 10. Yıl Söylevi’ni okundu. Söylevin okunmasına da tam saat 19.33’te başlandı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen ve 3 dakika civarında süren Atatürk hologramı büyük ilgi gördü. Yurttaşlar, duygusal anlar yaşadılar.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına video mesajı ile katıldı. Sözlerine, “1920’li yılların başında, yokluklar, zorluklar içinde, geleceği belirsiz bir ülkeydik. Geleceğe umutla yürüyebilmek için, her şeyden önce, yönümüzü doğru belirlemek ve çıktığımız yolda sebat etmek zorundaydık. Cumhuriyet işte bizi bunu sağladı. Cumhuriyet bizim pusulamız oldu. Ve Cumhuriyet’le birlikte, kendi seçtiğimiz yolda yürüme özgüvenini kazandık.” diye başlayan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin bize demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini ve milli iradenin gücünü, sosyal devletin değerini öğrettiğini belirtti.
Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru yürürken, ciddi bir muhasebe yapmak ve eksiklerimizi, hatalarımızı görmek, düzeltmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade eden İmamoğlu, “Cumhuriyetin olmazsa olmazlarına; demokrasiye, hukuk devletine, laikliğe, sosyal devlet ve adalete tam anlamıyla sahip çıkamadık, yeterince geliştirip güçlendiremedik. Her şeye rağmen, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına umutla yürüyoruz. Çünkü Cumhuriyeti anlamak, değerini bilmek ve hissetmek konusunda güçlü bir yeniden uyanışın içindeyiz” dedi.