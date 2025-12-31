Ünlü futbol yorumcusu eski milli futbolcu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Galatasaraylı eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İki kere kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülen Özdenak hayatını kaybetti.

Galatsaray'ın efsane futbolcu Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eski futbolcu ve spor yazarı 78 yaşındaki Gökmen Özdenak önceki gün evinde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. KOAH hastası olan Özdenak'ın 2 kez kalbinin durduğu öğrenilirken entübe edildiği ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı. Özdenak profesyonel futbol kariyerine 1965 yılında İstanbulspor'da başladıktan sonra 1967 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 13 yıl boyunca forma giymişti.