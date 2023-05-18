Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Dünya kültür mirasını korumak ve müzeciliğin tanıtılmasını sağlamak üzere her yıl 18 Mayıs’ta kutlanan Uluslararası Müzeler Günü’nde, Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerleri ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek’ açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Denizli’de de yoğunluk yaşandı. Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, yerli turistlerin akınına uğradı. Ücretsiz olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde kalabalığın oluştuğu Pamukkale, birçok insana ilklerini yaşattı. Bazı ziyaretçilerin hayatın da ilk defa Pamukkale’ye geldiği görülürken, fotoğraf çektiren vatandaşlar da o anları ölümsüzleştirerek doyasıya vakit geçirdi. Müzeler Günü'nü fırsat bilen yerli turistler Pamukkale'nin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti ve Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde de yoğunluk oluşturdu.