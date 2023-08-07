Uluslararası 3 kurumdan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten 3 tahmin

TÜİK'in geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre; Temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83, aylık %9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %44,50, aylık %8,23 arttı. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu tarafından açıklanan Temmuz enflasyonu, TÜİK'in yine üstünde çıktı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %13,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %122,88 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise %69,21 oldu.