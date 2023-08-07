Uluslararası 3 kurumdan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten 3 tahmin
Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor gören Dolar kuru TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararları, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrasında yükselişini sürdürürken, uluslararası finans kuruluşları da Dolar/TL tahminlerini güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla yükselişe geçen piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde hareketlilik sürüyor.
TÜİK'in geçen hafta açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre; Temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83, aylık %9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %44,50, aylık %8,23 arttı. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu tarafından açıklanan Temmuz enflasyonu, TÜİK'in yine üstünde çıktı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %13,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %122,88 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise %69,21 oldu.
Hatırlanacağı gibi TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından Dolar 27,40 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti. Dolar kuru TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ise 27,79 TL ile yeni bir rekor daha kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Enflasyonda ivmenin yukarı dönmesi yabancı kurumların dolar/TL beklentilerini güncellemelerine yol açtı.
Peki yabancı kurumların dolar kuruna yönelik beklentisi nasıl oldu? İşte detaylar..