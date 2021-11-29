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Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde

Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3`üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü`nü kaplayan sis bulutu, masalsı görüntüler oluşturdu. Adeta bulutların üzerinde asılın duran köprü, görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da gün batımında etkili olan sis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde havadan görüntülendi.

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İki kıtayı birbirine bağlayan köprü, zaman zaman sis içinde kaybolurken, ortaya masalsı kareler çıktı.

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Drone pilotu Güçlü Atamer'in çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü, sis içinde kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasıyla birleşerek ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

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