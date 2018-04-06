Yeni kimlik alacaklar dikkat ! İşte bilmeniz gerekenler...
Kullandığımız kimlik kartları, yerini çipli kredi kartı boyutunda olan yeni kimliklere bırakıyor.
Eskiden kullandığımız kimlik kartları tarih oluyor, yerlerine banka kartlarının boyutundaki çipli kartlar geldi. İşte bir süredir devam eden başvuru ve değişim süreci hakkında bilmeniz gereken her şey...
KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?
İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.