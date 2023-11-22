  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı!

Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı!

Bitlis Tatvan ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! - Resim: 1

Yaklaşık iki gündür aralıklı olarak kar yağışının etkisi altında olan Tatvan ilçesinde kar yağışı sonrası mercek bulutu oluştu. 

1 / 4
Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! - Resim: 2

Tatvan’ın Van tarafında oluşan mercek bulutu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

2 / 4
Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! - Resim: 3

İlçe merkezinden uzun süre görülebilen bulut, görenlerin ilgisini çekti.

3 / 4
Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! - Resim: 4

Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.

4 / 4