Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı!
Bitlis Tatvan ilçesi semalarında oluşan mercek bulutu kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Yaklaşık iki gündür aralıklı olarak kar yağışının etkisi altında olan Tatvan ilçesinde kar yağışı sonrası mercek bulutu oluştu.
1 / 4
Tatvan’ın Van tarafında oluşan mercek bulutu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
2 / 4
İlçe merkezinden uzun süre görülebilen bulut, görenlerin ilgisini çekti.
3 / 4
Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
4 / 4