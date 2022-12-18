Yılın ilk ve son anketi karşılaştırıldı! Partilerin oy oranı nasıl değişti?
ORC Araştırma'nın ocak ve aralık ayında yaptığı seçim anketinin sonuçları karşılaştırıldı. İşte partilerin oy oranlarındaki değişim...
Kamuoyu araştırma şirketleri, 2022 yılının son günleri yaklaşırken seçim anketlerini yayınlamaya devam ediyor. Peki partiler bir seneyi nasıl geçirdi?
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Gazete Duvar'da yer alan haberde, yılı tamamlayan ORC Araştırma'nın ocak ve aralık ayı araştırmaları karşılaştırıldı.
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ORC Araştırma'ya göre AK Parti, bu yılın ilk anketinde yüzde 30,2 oy almış. İktidar partisinin 3-6 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketteki oranı ise yüzde 30.8.
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Aynı ankette CHP'nin ocak ayında aldığı oy yüzde 24,2. Aralık ayında yapılan ankette CHP'nin oy oranı değişmedi.
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