Z kuşağı anketinden hem Erdoğan, hem İmamoğlu çıktı! Dikkat çeken sonuçlar
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun yaptığı araştırmada, gençlerin rol model aldığı ilk üç isim Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Elon Musk oldu. Meral Akşener ile Müge Anlı ise ilk 15'teki kadın rol modeller arasında yer aldı.
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu 8 bin denekle Türkiye'nin Gençleri Araştırması yaptı. Çalışmaya, 1990-2005 yıllarında dünyaya gelmiş, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen belli olaylara tanık olmuş bir kitle katıldı.
GENÇLERİN YÜZDE 50'Sİ DİNDAR
Araştırmanın sonuçlarına göre dindarlık hususunda, dindar olduğunu beyan eden gençlerin oranı %50.8 iken; dindar olmadığını belirten gençlerin oranı %14.4 oldu. "Ne dindarım ne de değilim" beyanı veren gençlerin oranı ise %34.9 olarak belirlendi. Kadınlarda, 25-30 yaş grubunda, düşük gelir gruplarında ve Karadeniz Bölgesi'nde dindarlık oranı daha yüksek çıktı.
ROL MODEL ALDIKLARI 3 İSİM: ERDOĞAN, MUSK, İMAMOĞLU
Çalışmanın bir kategorisinde ise gençlerin rol model olarak aldıkları isimler soruldu.10 gençten 4'ü rol modeli olmadığı belirtirken; rol model kategorilerinde "Anne-Baba, Siyasi Figürler ve Zengin/Başarılı İş İnsanları" öne çıktı.
Gençlerin rol modelleri arasında öne çıkan ilk 3 ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ve Ekrem İmamoğlu olduğu belirlendi.