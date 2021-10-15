Z kuşağı anketinden hem Erdoğan, hem İmamoğlu çıktı! Dikkat çeken sonuçlar

GENÇLERİN YÜZDE 50'Sİ DİNDAR

Araştırmanın sonuçlarına göre dindarlık hususunda, dindar olduğunu beyan eden gençlerin oranı %50.8 iken; dindar olmadığını belirten gençlerin oranı %14.4 oldu. "Ne dindarım ne de değilim" beyanı veren gençlerin oranı ise %34.9 olarak belirlendi. Kadınlarda, 25-30 yaş grubunda, düşük gelir gruplarında ve Karadeniz Bölgesi'nde dindarlık oranı daha yüksek çıktı.