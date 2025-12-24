Bu görüntüler Türkiye'den... Dev kartal dronu avladı! Verdiği ''selfie'' pozu herkesi güldürdü
Tunceli'de bulunan 3 bin metre yüksekliğindeki Sultanbaba Dağı’nda çekim için kullanılan dron, havada süzülen bir kartal tarafından avlandı. Kartal dağın zirvesine bıraktığı drona bir selfie pozu verdikten sonra oradan ayrılırken, dron tam 6 saatlik tırmanışla geri alınabildi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki karla kaplı 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı’nda kenttin tanıtımı için dronla görüntü çeken Tunceli Müzesi arkeoloğu Özgür Şahin’in dronu, havada süzülen kartalın ilgisini çekti.
Kartal, dronu kaparak bir süre havada taşıdıktan sonra dağın zirvesine bıraktı.
O anlar dron kamerasına yansıdı.
Dronuna ulaşamayan Şahin, durumu ve konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi.
