Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı

Borusan Next, otomobil ve motosiklet alımlarında 2 milyon TL'ye kadar kredi kartına 12 taksit imkanı sunmaya başladı.

İkinci el taşıt pazarında erişilebilirliği artırmayı hedefleyen Borusan Next, kredi kartıyla 12 taksit araç satışına başladı.

Her marka ve model otomobil ve motosikletleri kapsayan kampanyada sadece 2 milyon TL limit var.

Kredi kartıyla 12 taksit araç alım imkanı sadece nihai fatura değeri 2 milyon TL'yi aşmayan araçlar için geçerli olacak.