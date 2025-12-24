Çalışma hayatının uzman ismi Özgür Erdursun en düşük emekli maaşı zammı tahminini açıkladı

Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim şartlarının en çok vurduğu kesimlerden biri olan en düşük emekli maaşıyla hayatını sürdürmeye çalışanlara kötü haberi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun verdi. Özgür Erdursun 2026 yılı için en düşük emekli maaşı tahminini açıkladı.

Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesine devam eden "en düşük emekli maaşı alan" emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını tartışmaya devam ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun kendi tahminini açıkladı.

Uzun yıllardır tüm emeklilerin ve muhalefetin "en düşük emeklilik maaşı asgari ücrete eşitlensin" çağrıları iktidar tarafından karşılık bulmazken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için beklenen zam oranlarına ilişkin kritik açıklamada bulundu.

Özgür Erdursun, enflasyon oranına dikkat çekerek "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5 – yüzde 12,7, maksimum yüzde 13 olur" dedi.

Erdursun bu tahmini doğrultusunda en düşük emekli aylığının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının daha yüksek olacağını belirten Erdursun, bu grupta yüzde 18,7 ila yüzde 19 arasında bir artışın gündemde olduğunu söyledi.