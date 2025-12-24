Yurt içi uçak biletlerinde yeni indirim kampanyası başladı

  1. Anasayfa
AJet, yurt içi uçuşlarında geçerli 849 liradan başlayan fiyatlarla indirimli bilet satışına başladı.

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanda indirimli biletler, 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İndirimli biletleri, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11:00’den 25 Aralık 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

İndirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kampanyasında 168 bin koltuk satışı yapılacak.

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic’ biletler, şirketin resmi hesaplarından satın alınabilecek.

