Duman ile Limon uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Her gün kendileri için hazırlanan özel parkurda eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanan Duman ile Limon, jandarmanın 'can dostlarımız' dedikleri destekçisi oldu.