Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi
Dünyanın en hızlı canlısı olarak bilinen Gökdoğan kuşu, avlanırken görüntülendi.
Avlanma yetenekleri ve hızıyla tanınan Gökdoğan kuşu, avlanırken görüntülendi. Yüksek bir noktadan ördeğe kilitlenen Gökdoğan kuşunun, tek bir darbesiyle avını öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Avlanırken genellikle yüksek yerlerden yüksek hızla dalış yapan Gökdoğan kuşu, saate 386 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Yetişkin bir gökdoğanın sırtı mavi-gri renkte olurken, alt kısımları beyazdır. Başında siyah bir şapka gibi görünen bir desen bulunur. Genç kuşlar ise daha kahverengi tüylere sahiptir.
Gökdoğanlar, avlanırken genellikle yüksek yerlerden yüksek hızla dalış yaparlar. Hedefledikleri avları kuşlar, kemirgenler ve bazen de böcekler olabilir. Dalış sırasında, avlarını pençeleriyle yakalar ve hızlarıyla etkilerini en aza indirerek avlarını etkisiz hale getirirler.