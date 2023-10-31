Türkiye'nin en özel canlı türüne kırmızı kodlu koruma

Bu kapsamda Birecik'te Kelaynak Üretme İstasyonu kuruldu. Bu istasyon ile istasyonun bulunduğu Saray köyü Yamaç adasındaki tarlalar ile yavruların uçmaya başladıktan sonra koloninin birlikte beslendiği Birecik Fidanlık Mühendisliği Sahası, 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları' statüsüyle koruma altına alındı.