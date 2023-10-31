Türkiye'nin en özel canlı türüne kırmızı kodlu koruma
Dünya'da sadece Nil Vadisi ile birlikte Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde görülen ve nesli tehlike altındaki türler arasında 'kırmızı liste'de yer alan kelaynakların sayısı, 2001'den itibaren yürütülen koruma çalışmaları ile 41'den 333'e yükseldi.
Türkiye'de sadece Birecik'te yaşayan kelaynakların sayısı, tarım zararlıları ve sıtmaya karşı yoğun ilaçlamaların yanı sıra, kimyasaldan kaynaklanan olumsuz etkiler sonucunda 50'nin altına düştü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 'kırmızı liste'nde 'kritik' statüde yer alan kelaynaklar için koruma çalışması başlattı.
Bu kapsamda Birecik'te Kelaynak Üretme İstasyonu kuruldu. Bu istasyon ile istasyonun bulunduğu Saray köyü Yamaç adasındaki tarlalar ile yavruların uçmaya başladıktan sonra koloninin birlikte beslendiği Birecik Fidanlık Mühendisliği Sahası, 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları' statüsüyle koruma altına alındı.
Doğada yakalanan 2 ergin ve 9 yavrunun kafeslere konulduğu istasyonda da üreme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 2001'de 41 olarak sayılan kelaynak kuşlarının bölgedeki sayısı 2023'te 333'e ulaştı.