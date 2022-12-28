Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbisesiyle genç kızlara taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yayınlandığı mini elbiseli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı.
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, hem sesi hem güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Sözü ve bestesi Yıldız Tilbe’ye ait olan Unutamazsın Beni şarkısını seslendiren Havva Öztel, müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı.
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44 yaşındaki Öztel, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.
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Instagram'da 122 bin takipçiye sahip olan Havva Öztel, son olarak mini elbiseli pozunu paylaştı. Genç kızlara taş çıkartan Öztel'in pozları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Havva Öztel'in o pozu ve daha fazlası:
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