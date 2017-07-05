  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Temmuz 2017 20:59

Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı

ABD'li rap şarkıcısı Jay Z, çıkardığı şarkısında annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı.

Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı

Amerikalı rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te yer alan ‘Smile’ şarkısıyla annesi Gloria Carter’ın lezbiyen olduğunu açıkladı.

1/ 9
Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı

Beyonce’nin eşi, rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te ‘Smile’ isimli şarkıya annesi Gloria Carter’la düet yaptı. Bu şarkının sözleriyle Jay Z, dört çocuk sahibi olan ve cinsel kimliği şimdiye kadar açıklanmayan annesinin lezbiyen olduğunu belirtti.

2/ 9
Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı

48 yaşındaki şarkıcı, albümdeki ‘Kill Jay Z’ ve ‘4:44’ şarkılarında karısı Beyonce’yi aldattığını itiraf etmesi ve özür dilemesiyle gündeme gelmişti.

3/ 9
Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı

Şimdi ise annesinin cinsel kimliğini açıkladığı şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Şarkının sözleri şu şekilde:

4/ 9