Annesinin lezbiyen olduğunu açıkladı

Beyonce’nin eşi, rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te ‘Smile’ isimli şarkıya annesi Gloria Carter’la düet yaptı. Bu şarkının sözleriyle Jay Z, dört çocuk sahibi olan ve cinsel kimliği şimdiye kadar açıklanmayan annesinin lezbiyen olduğunu belirtti.