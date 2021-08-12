Arka Sokaklar'da sürpriz gelişme: Diziye geri dönüyor

Arka Sokaklar dizisi peş peşe giden oyuncuları yüzünden bir süredir gündemden düşmüyordu. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Oya Okar gibi ana kadro yerinde duruyor olsa da gençlerin oluşturduğu yan rollerde ayrılıklar üst üste geldi. Onur Bay, Yüsra Geyik, Merve Oflaz ve Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisine veda etti.