Behzat Ç. yeniden başlıyor! Ekip bir araya geldi: Sevilen 2 isim yeni dizide yok

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Blu TV'de 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla yayınlanacak olan dizinin okuma provası önceki gün gerçekleştirildi.