Behzat Ç. yeniden başlıyor! Ekip bir araya geldi: Sevilen 2 isim yeni dizide yok
Fenomen dizi Behzat Ç. yeni sezonuyla hayranlarıyla buluşacak. 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin başrol oyuncuları bir araya geldi.
Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Blu TV'de 'Çekiç ve Gül: Behzat Ç.' adıyla yayınlanacak olan dizinin okuma provası önceki gün gerçekleştirildi.
Önümüzdeki günlerde sete çıkacak projenin okuma provasında bir araya gelen oyuncular, uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın keyfini yaşadı.
YENİ OYUNCULAR KADRODA
Dizinin yeni sezonunda sürpriz isimler de yer alacak. Son olarak Evlilik Hakkında Her Şey dizisindeki performansıyla tanınan Eyüboğlu savcı Belgin’e hayat verecek. Çukur'da Akın Koçovalı rolünü canlandıran Burak Dakak, yeni sezonda Behzat Ç.'de oynayacak.
İKİ OYUNCU ROL ALMAYACAK
Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.