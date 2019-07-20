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  3. 20 Temmuz 2019 12:32

Bikinili fotoğraflarını paylaşarak kazandığı para dudak uçuklattı

Miami'de yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı model Natalia Garibotto, sosyal medya hesabından bronz vücudunun fotoğraflarını paylaşarak yılda 300 bin dolardan fazla para kazanıyor.

Bikinili fotoğraflarını paylaşarak kazandığı para dudak uçuklattı

1,3 milyon takipçiye sahip Brezilyalı model Natalia Garibotto, kazandığı paranın yanı sıra her gün takipçilerinden yüzlerce evlenme teklifi alıyor.

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Bikinili fotoğraflarını paylaşarak kazandığı para dudak uçuklattı

Garibotto, hayranlarının sürekli yanına yaklaşıp kendisinden banyoda kullandığı sudan satmasını istediğini söyledi.

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Bikinili fotoğraflarını paylaşarak kazandığı para dudak uçuklattı

Hem kadın hem de erkek takipçilerinin kendisini örnek aldığını söyleyen Garibotto, takipçilerinin her hafta spora gidip daha güzel bir vücuda sahip olmak için çabaladıklarını görmenin kendisini mutlu ettiğini açıkladı.

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Bikinili fotoğraflarını paylaşarak kazandığı para dudak uçuklattı

İki yıl önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile para kazanmaya başladığını söyleyen Garibotto, şu an fotoğraf başına 5 bin dolar kadar para kazandığını söyledi.

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