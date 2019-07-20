Bikinili fotoğraflarını paylaşarak kazandığı para dudak uçuklattı
Miami'de yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı model Natalia Garibotto, sosyal medya hesabından bronz vücudunun fotoğraflarını paylaşarak yılda 300 bin dolardan fazla para kazanıyor.
1,3 milyon takipçiye sahip Brezilyalı model Natalia Garibotto, kazandığı paranın yanı sıra her gün takipçilerinden yüzlerce evlenme teklifi alıyor.
Garibotto, hayranlarının sürekli yanına yaklaşıp kendisinden banyoda kullandığı sudan satmasını istediğini söyledi.
Hem kadın hem de erkek takipçilerinin kendisini örnek aldığını söyleyen Garibotto, takipçilerinin her hafta spora gidip daha güzel bir vücuda sahip olmak için çabaladıklarını görmenin kendisini mutlu ettiğini açıkladı.