''Buraya kadarmış'' dedi, ortalık karıştı! Rıza Baba'dan veda mesajı
Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakteri ile özdeşleşen Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi.
Kanal D ekranlarının vazgeçilmesi haline gelen yapım olan Arka Sokaklar'da şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
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Dizinin 608. bölümünde Rıza Baba'nın, kendisini dinlemeyip Mesut'un peşinden giden ekibi hakkında şoke eden bir karar alarak ekibi dağıtması ve emekliliğini istemesi, Zafer Ergin'in diziden ayrılacağın iddialarına neden oldu.
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Arka Sokaklar dizisinin son bölüm fragmanında Rıza Baba'nın Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar.’ diyor.
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Hüsnü, ‘Neden baba, sana mı bir yanlışımızı gördün?’ yanıtını veriyor.
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