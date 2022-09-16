Çırağan'dan Hande Sarıoğlu geçti! Derin göğüs dekoltesi olay oldu: ''Sakin ol şampiyon''
Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, Çırağan Sarayı'nda çektirdiği fotoğrafını ''Sakin ol şampiyon evdeyim" notuyla paylaştı. Sarıoğlu derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle büyüledi.
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Youtube kanalında yaptığı açıklamalar ve cesur kıyafet seçimleriyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda külotlu çorabını bir izleyicisine hediye etme kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Sarıoğlu'ndan yeni paylaşım geldi.
1 / 21
HANDE SARIOĞLU'NDAN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM
Çırağan Sarayı'nda bir davete katılan Hande Sarıoğlu, burada çektirdiği fotoğrafını "Sakin ol şampiyon, evdeyim" notunu ekledi.
2 / 21
Takipçilerinden paylaşıma binlerce beğeni gelirken, bazı takipçiler Sarıoğlu'na "Maşallah", "Kraliçe" gibi yorumlarda bulundu.
3 / 21
Bir takipçinin ise "Çırağan bile senin kadar ışık saçmıyor" yorumunda bulunması dikkat çekti.
4 / 21