Demet Akalın, Cem Yılmaz'ın esprisine fena bozuldu
Komedyen Cem Yılmaz'ın, stand-up gösterisinde şarkıcı Demet Akalın'la ilgili yaptığı espriye ünlü şarkıcıdan yanıt geldi.
Komedyen Cem Yılmaz, stand-up gösterilerine kaldığı yerden devam etti. Önceki gün Zorlu PSM'de gerçekleşen gösterisinde, şarkıcı Demet Akalın'la ilgili yaptığı espri dikkat çekti. Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap geldi.
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Cem Yılmaz, kızı Hira'nın TikTok üzerinden 7 bin TL kredi kartından ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın'ı diline doladı.
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Usta komedyen, "Demet Akalın'ın kızı Hira 7-8 bin kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş" sözleri herkesi gülümsetti.
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Yılmaz'ın esprisine Demet Akalın'dan cevap geldi. Bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına ünlü şarkıcı sessiz kalmadı.
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