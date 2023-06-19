Demet Özdemir kıyafetleriyle havuza atlayınca olanlar oldu
Oğuzhan Koç ile olan evliliğini noktaladıktan sonra soluğu yaz tatili için Yunanistan'da alan Demet Özdemir bu sefer sıcağa dayanamadı ve kıyafetleriyle kendisini aşk adasının müthiş manzarasıyla havuza attı...
Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir, Adım Farah dizisinde oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni toplamıştı.
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Dizisinin sezon finaline girmesinin ardından tatile giden Özdemir iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.
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Güzelliği ile nefes kesen ünlü ismin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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Daha önce leopar desenli bikinisiyle poz veren Demet Özdemir’in düzgün fiziği dikkat çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.
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