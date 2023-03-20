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  4. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kriz yaşandığı iddia edilmişti. Evi terk ettiği iddia edilen Demet Özdemir sessizliğini bozdu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi - Resim: 1

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kriz yaşandığı konuşuluyor. 

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında nikah masasına oturan çiftin boşanma aşamasında geldiği iddia edildi. 

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi - Resim: 3

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre; Demet Özdemir evi terk ederek eski evine geri döndü. Öte yandan Demet Özdemir'in rol aldığı dizinin yönetmeni ile çekimler esnasında yakınlaştığı hatta karavanda uygunsuz bir şekilde yakalandığı öne sürüldü. 

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi - Resim: 4

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirdi. 

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