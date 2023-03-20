Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre; Demet Özdemir evi terk ederek eski evine geri döndü. Öte yandan Demet Özdemir'in rol aldığı dizinin yönetmeni ile çekimler esnasında yakınlaştığı hatta karavanda uygunsuz bir şekilde yakalandığı öne sürüldü.